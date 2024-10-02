Міністр енергетики Саудівської Аравії припускає сценарій зниження цін на нафту до $50 за барель

Нафта може подешевшати до $50 за барель, якщо країни ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження видобутку, заявив учасникам альянсу міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман. Його слова із посиланням на джерела наводить The Wall Street Journal.

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Що відомо

За їхніми даними, інші нафтовидобувні країни сприйняли ці заяви як завуальовану загрозу цінової війни з метою збереження ринкової частки королівства.

Серед тих, що не дотримуються домовленостей, принц виділив Ірак і Казахстан.

Ці заяви він зробив до ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яка сприяла зростанню нафтових цін.

Влада королівства має намір дотримуватися плану, згідно з яким ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела. Раніше початок зростання відвантажень було заплановано на 1 жовтня, але через несприятливу ситуацію на ринку воно було відкладено на два місяці.

Крім квот для всіх країн-учасниць, з минулого року вісім членів ОПЕК+ добровільно знижують свій видобуток — ці зниження відбуваються двома «траншами».

Одне зі скорочень, на 2,2 млн б/д, мало поступово згортатися з 1 жовтня (на 180−200 тис. б/д на місяць), але на початку вересня було вирішено відкласти це ще на два місяці.

Крім того, для країн, які у першому півріччі допустили перевищення рівнів видобутку понад домовленості (Ірак, Казахстан та росія), діє графік компенсацій цих недоскорочених обсягів. При цьому росія має задіяти цей план лише з жовтня, скоротивши додатково свій видобуток на 10 тисяч б/д.

«У серпні 2024 року Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Кувейт, Алжир і Оман провели дві міністерські дискусії з Іраком і Казахстаном. Обом країнам було рекомендовано досягти повної відповідності і компенсувати надвиробництво обсягів з січня 2024 року», — йшлося у вересневому пресрелізі ОПЕК.

На 12:23 грудневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,87 (2,54%) до $75,43 за барель. Листопадові ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на біржі NYMEX на $1,91 (2,74%), до $71,74 за барель.