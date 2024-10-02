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2 жовтня 2024, 16:15

Міністр енергетики Саудівської Аравії припускає сценарій зниження цін на нафту до $50 за барель

Нафта може подешевшати до $50 за барель, якщо країни ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження видобутку, заявив учасникам альянсу міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман. Його слова із посиланням на джерела наводить The Wall Street Journal.

Нафта може подешевшати до $50 за барель, якщо країни ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження видобутку, заявив учасникам альянсу міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман.

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Що відомо

За їхніми даними, інші нафтовидобувні країни сприйняли ці заяви як завуальовану загрозу цінової війни з метою збереження ринкової частки королівства.

Серед тих, що не дотримуються домовленостей, принц виділив Ірак і Казахстан.

Ці заяви він зробив до ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яка сприяла зростанню нафтових цін.

Влада королівства має намір дотримуватися плану, згідно з яким ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела. Раніше початок зростання відвантажень було заплановано на 1 жовтня, але через несприятливу ситуацію на ринку воно було відкладено на два місяці.

Крім квот для всіх країн-учасниць, з минулого року вісім членів ОПЕК+ добровільно знижують свій видобуток — ці зниження відбуваються двома «траншами».

Одне зі скорочень, на 2,2 млн б/д, мало поступово згортатися з 1 жовтня (на 180−200 тис. б/д на місяць), але на початку вересня було вирішено відкласти це ще на два місяці.

Крім того, для країн, які у першому півріччі допустили перевищення рівнів видобутку понад домовленості (Ірак, Казахстан та росія), діє графік компенсацій цих недоскорочених обсягів. При цьому росія має задіяти цей план лише з жовтня, скоротивши додатково свій видобуток на 10 тисяч б/д.

«У серпні 2024 року Саудівська Аравія, росія, ОАЕ, Кувейт, Алжир і Оман провели дві міністерські дискусії з Іраком і Казахстаном. Обом країнам було рекомендовано досягти повної відповідності і компенсувати надвиробництво обсягів з січня 2024 року», — йшлося у вересневому пресрелізі ОПЕК.

На 12:23 грудневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,87 (2,54%) до $75,43 за барель. Листопадові ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на біржі NYMEX на $1,91 (2,74%), до $71,74 за барель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
AllexL
AllexL
2 жовтня 2024, 17:20
#
Гадаю, якщо хтось не приме це до уваги, то 50 — не остання межа ;)
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0
neverice
neverice
2 жовтня 2024, 17:20
#
Враховуючи поточні загальні тенденції на просідання цін на нафту — зняття обмежень ОПЕК може ще сильніше вплинути на ціни. А риторика принца прямо натякає, що ОПЕК на порозі гризні за ринки збуту.
Доречі, цього року буде продано близько 16 млн електромобілів. Які знизять світову потребу на нафту ще на 200 млн барелів на рік (а це 0,5% світового видобутку). І з кожним роком це зниження буде все більше.
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