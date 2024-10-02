Apple вийшла з переговорів про інвестиції в OpenAI

Apple вийшла з переговорів про участь у раунді фінансування OpenAI, який має зібрати близько $6,5 млрд. Про це пише MacRumors.

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Цей інвестиційний раунд повинен закріпити за OpenAI статус одного з найцінніших стартапів у світі. Наразі OpenAI розглядає можливість реструктуризації, щоб стати комерційною компанією.

OpenAI має намір залучити додатково $5 млрд або більше. Apple, Nvidia і Microsoft — три найдорожчі технологічні компанії у світі — вели переговори про приєднання до раунду фінансування.

Microsoft вже інвестувала в OpenAI $13 мільярдів. Техногігант збирається вкласти ще $1 мільярд.

Нагадаємо, що OpenAI завершує збір коштів. Інвестори, які хочуть узяти участь в фінансуванні, сподіваються, що компанія буде оцінюватись в у $1 трлн.

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