«Укрзалізниця» перейшла на новий сайт із продажу квитків

АТ «Укрзалізниця» оголосило про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків. Про це повідомила пресслужба компанії.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Укрзалізниця» остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Старий booking, прощавай", — йдеться у повідомленні.

Клієнти можуть купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та новий сайт «Укрзалізниці», а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.