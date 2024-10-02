АТ «Укрзалізниця» оголосило про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків. Про це повідомила пресслужба компанії.
2 жовтня 2024, 12:10
«Укрзалізниця» перейшла на новий сайт із продажу квитків
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Що відомо
«Укрзалізниця» остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Старий booking, прощавай", — йдеться у повідомленні.
Клієнти можуть купувати квитки онлайн через мобільний застосунок та новий сайт «Укрзалізниці», а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків.
Джерело: Мінфін
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