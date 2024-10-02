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2 жовтня 2024, 10:15

Непрямі фінансові втрати економіки України перевищують $1,2 трлн втраченого виторгу — KSE

Загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно від початку повномасштабного вторгнення, йдеться в дослідженні KSE.

Загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно від початку повномасштабного вторгнення, йдеться в дослідженні KSE.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВтрати економікиНайбільші суми непрямих втрат за обсягом виторгу стосуються продуктивних секторів, зокрема торгівлі ($450,5 млрд), промисловості разом із будівництвом та послугами ($409,9 млрд), а також сільського господарства ($83,1 млрд).
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрати економіки

Найбільші суми непрямих втрат за обсягом виторгу стосуються продуктивних секторів, зокрема торгівлі ($450,5 млрд), промисловості разом із будівництвом та послугами ($409,9 млрд), а також сільського господарства ($83,1 млрд). Значних втрат зазнали енергетика ($43,1 млрд) та транспорт ($38,8 млрд).

Окрім втрат у виторгу, економіка України несе значні додаткові витрати. Найбільші — на розмінування ($42 млрд) та житловий сектор ($22,4 млрд). У житловому секторі основні витрати пов’язані з додатковими витратами громадян на оренду житла ($15,4 млрд).

Зросли й продовжують зростати витрати держави на соціальні виплати, які становлять $10 млрд. На демонтаж зруйнованих об'єктів та вивіз відходів за всіма секторами припадає $13,4 млрд.

Втрати також охоплюють інші сектори: охорона здоров’я ($11,4 млрд), освіта та наука ($14,5 млрд), фінансовий сектор ($4,3 млрд), культура, спорт та туризм ($7,3 млрд), а також цифрова інфраструктура та IT-сектор ($19,3 млрд).

Значний тиск на економіку чинить необхідність відновлення житлово-комунального господарства, де непрямі втрати оцінюються у $7,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
2 жовтня 2024, 11:39
#
Страна потеряла 1.2 триллиона, чтобы кучка людей положила в карманы по несколько миллиардов.
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