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2 жовтня 2024, 8:52

НБУ відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами

З 1 жовтня Національний банк відновив надання послуг з реалізації громадянам інвестиційних монет України; купівлі у громадян інвестиційних монет України; приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

З 1 жовтня Національний банк відновив надання послуг з реалізації громадянам інвестиційних монет України; купівлі у громадян інвестиційних монет України; приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.

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Деталі

Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна на сайті Національного банку.

Відповідні операції з інвестиційними монетами України можна буде здійснити в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.

Читайте: НБУ презентував пам’ятну монету «Абсолютний», яка присвячена перемозі Усика

Каси працюватимуть за таким графіком:

  • понеділок — четвер: з 09.30 до 17.00;
  • п’ятниця: з 09.30 до 15.45;
  • кожен останній робочий день місяця: з 09.30 до 15.45;
  • субота — неділя: неробочі дні.

Під час оголошення повітряної тривоги каси припинятимуть свою роботу, відвідувачі повинні будуть залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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