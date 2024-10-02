НБУ відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами

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Деталі

Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна на сайті Національного банку.

Відповідні операції з інвестиційними монетами України можна буде здійснити в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.

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Каси працюватимуть за таким графіком:

понеділок — четвер: з 09.30 до 17.00;

п’ятниця: з 09.30 до 15.45;

кожен останній робочий день місяця: з 09.30 до 15.45;

субота — неділя: неробочі дні.

Під час оголошення повітряної тривоги каси припинятимуть свою роботу, відвідувачі повинні будуть залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.