З 1 жовтня Національний банк відновив надання послуг з реалізації громадянам інвестиційних монет України; купівлі у громадян інвестиційних монет України; приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами
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Деталі
Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна на сайті Національного банку.
Відповідні операції з інвестиційними монетами України можна буде здійснити в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.
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Каси працюватимуть за таким графіком:
- понеділок — четвер: з 09.30 до 17.00;
- п’ятниця: з 09.30 до 15.45;
- кожен останній робочий день місяця: з 09.30 до 15.45;
- субота — неділя: неробочі дні.
Під час оголошення повітряної тривоги каси припинятимуть свою роботу, відвідувачі повинні будуть залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.
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