Офіційний курс на 1 жовтня: НБУ знизив курс гривні на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 1 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2199 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 1 жовтня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,15 грн (на 30 вересня курс було встановлено на рівні 45,95 грн). Європейська валюта подорожчала на 20 копійок.

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