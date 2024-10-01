Біткоїн може злетіти на 23% у жовтні — QCP Capital

З початком жовтня криптовалютний ринок вступає у період, який історично асоціюється з солідним зростанням курсу біткоїна, пише Crypto Briefing.

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За останні дев'ять років біткоїн зростав у жовтні вісім разів у середньому на 22,9%, що може призвести до зростання провідної криптовалюти вище $78 000 і нових історичних максимумів, якщо тенденція збережеться, йдеться в останньому звіті аналітичної компанії QCP Capital.

Біткоїн консолідується між $60 000 і $70 000 вже вісім місяців, що породжує спекуляції про можливий прорив. Ринок розглядає цю можливість, особливо з урахуванням майбутніх виборів у США. Приплив коштів у спотові ETF залишається стабільно позитивним, тоді як ставки безстрокового фінансування наближаються до рівнів, що нагадує бичачий забіг першого кварталу.

Загальний настрій на криптовалютному ринку залишається бичачим, чому сприяють позитивні ончейн-дані та сприятлива макроекономічна ситуація.