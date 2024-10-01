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1 жовтня 2024, 19:47

Кабмін змінив правила продажу авто через посередників

Сьогодні, 1 жовтня, Кабінет міністрів прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Сьогодні, 1 жовтня, Кабінет міністрів прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу.
Фото: freepik.com

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Станом на сьогодні продаж від двох легкових автомобілів у рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше — 18%.

Реалізація першого транспортного засобу впродовж року — без податку. Продаж першого вантажного автомобіля — 5 %, а другого і наступних — 18%.

Коли особа реалізовує легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України — обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.

«Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5 % становитиме 22,5 тис. грн.

Натомість торгівельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн. Причому вартість автомобіля преміумкласу за 15 тис. грн — це не алегорія, а реальність. На жаль.

Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10 000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн", — пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Очікується, що затверджені Кабміном зміни збільшать надходження до державного бюджету.

Загалом станом на серпень 2024 року в Україні працювало 3,5 тис. суб'єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За 2023 рік через торгівельні організації реалізовано 470 тис. автомобілів.

Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Андрій М***к
Андрій М***к
1 жовтня 2024, 20:34
#
Хахахах. Хуже нє будєт
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