Міністерство фінансів 1 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,14 млрд грн, що на 6,64 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 17,78 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
1 жовтня 2024, 17:49
Мінфін залучив понад 12 мільярдів від продажу облігацій
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 1,47 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,62%);
- 138 млн грн під 15,10% з погашенням 20 травня 2026 року;
- 5,33 млрд грн під 15,60% з погашенням 28 жовтня 2026 року;
- 153,17 млн грн під 16,10% з погашенням 12 травня 2027 року;
- 5 млрд грн під 15,59% з погашенням 29 вересня 2027 року;
- 50,06 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).
Читайте також: Україна наближається до граничних можливостей на ринку ОВДП
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі