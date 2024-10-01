Мінфін залучив понад 12 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 1 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,14 млрд грн, що на 6,64 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 17,78 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,47 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,62%);

138 млн грн під 15,10% з погашенням 20 травня 2026 року;

5,33 млрд грн під 15,60% з погашенням 28 жовтня 2026 року;

153,17 млн грн під 16,10% з погашенням 12 травня 2027 року;

5 млрд грн під 15,59% з погашенням 29 вересня 2027 року;

50,06 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

Читайте також: Україна наближається до граничних можливостей на ринку ОВДП

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.