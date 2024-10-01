Boeing розглядає можливість залучення $10 мільярдів через продаж акцій — Bloomberg

Авіакомпанія Boeing розглядає можливість залучити принаймні $10 млрд шляхом продажу нових акцій. Виробник літаків прагне поповнити грошові резерви, які ще більше виснажуються через триваючий страйк робітників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Компанія працює з консультантами, щоб вивчити варіанти. Збільшення капіталу навряд чи відбудеться протягом принаймні місяця, якщо виробник літаків зможе врегулювати страйк, оскільки Boeing хоче чітко зрозуміти фінансові втрати від виходу на страйк 33 000 працівників.

Остаточне рішення щодо термінів і суми не прийнято, і Boeing може в кінцевому підсумку відмовитися від цього кроку, кажуть джерела Bloomberg.

Зазначається, що Boeing перебуває під тиском і планує зміцнити свої фінанси та зберегти кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Ситуація погіршилася через страйк, який триває вже третій тиждень, що призвело до зупинки випуску однофюзеляжного авіалайнера Boeing.

Фінансові резерви американського виробника літаків скорочуються після майже катастрофічної аварії в січні, яка змусила Boeing сповільнити виробництво свого авіалайнера 737 Max.

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Падіння акцій

Акції впали на 3,6% на передринкових торгах.

Цього року виробник літаків втратив у вартості 42%, і це найгірший річний прибуток з часів фінансової кризи 2008 року. Таким чином, ринкова вартість Boeing становить приблизно $93,6 млрд.