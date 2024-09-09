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9 вересня 2024, 14:09

Boeing підвищить зарплати працівникам на 25% на тлі загрози масштабного страйку

Авіакомпанія Boeing домовилася із профспілкою про підвищення зарплати працівникам на 25%, що може запобігти масштабному страйкові 13 вересня. Про це пише агентство Reuters.

Авіакомпанія Boeing домовилася із профспілкою про підвищення зарплати працівникам на 25%, що може запобігти масштабному страйкові 13 вересня.

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Результатом угоди може стати чотирирічний контракт, який передбачає загальне підвищення зарплати на 25% і зобовʼязання будувати наступний комерційний літак у районі Сіетла.

Це є важливою перемогою для нової гендиректорки Boeing Келлі Ортберг, яка очолила компанію минулого місяця з мандатом повернути якість на авіабудівному підприємстві, зазначило агентство.

Перша за 16 років повноцінна трудова угода також передбачатиме кращі пенсійні виплати та надання профспілці більшого впливу на безпеку та якість виробничого процесу.

Профспілка, яка представляє понад 32 000 працівників Тихоокеанського північного заходу США, назвала цю угоду найкращим контрактом, який вона будь-коли укладала. Очікується, що угоду члени профспілки затвердять 12 вересня.

Але працівники Boeing можуть відхилити угоду, якщо її не підтримає більшість членів профспілки.

Джерело: Мінфін
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