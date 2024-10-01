У вівторок ціни на золото розташувалися на відстані від нещодавніх рекордних позначок після того, як глава ФРС пом'якшив очікування більшого зниження процентних ставок цього року, пише Reuters.
Золото відійшло від максимумів після сигналів від ФРС
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Торги із золота
Станом на 09.42 грудневі ф'ючерси торгувалися на рівні $2 666 за унцію, що нижче за рекордно високий рівень $2 696, досягнутого минулого тижня. При цьому метал намагається повернутись до зростання після двох сесій падіння.
Заява глави ФРС
Голова ФРС Джером Пауелл у понеділок заявив, що регулятор, швидше за все, знижуватиме процентну ставку на чверть відсотка і не поспішатиме після того, як свіжі дані зміцнили впевненість у стійкості економіки та споживчих витрат.
Наприкінці тижня вийде ключовий звіт щодо ринку праці США, і слабші, ніж очікується, дані можуть зміцнити очікування агресивнішого пом'якшення, що може надати деяку підтримку цінам на золото. Однак після вчорашніх коментарів Пауелла надій на ще одне масштабне зниження ставки поменшало.
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Згідно з інструментом CME FedWatch, зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в США на 25 базисних пунктів у листопаді приблизно в 64% порівняно з 47% у п'ятницю.
Жовтий метал завершив третій квартал більш ніж вдало, показавши максимальний приріст за 8 років. Після значного ралі фактори, які можуть стримати зростання золота, включають зниження попиту з боку центральних банків, зниження припливу коштів до ETF у зв'язку з менш агресивним зниженням ставок, а також ослаблення потреби Китаю у роздрібній торгівлі.
Срібло, платина, паладій
Тим часом срібло зросло на 0,4% до $31,27 за унцію, платина подорожчала на 0,7% до $982,70, а паладій впав на 0,1% до $998,37.
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