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1 жовтня 2024, 14:48

Золото відійшло від максимумів після сигналів від ФРС

У вівторок ціни на золото розташувалися на відстані від нещодавніх рекордних позначок після того, як глава ФРС пом'якшив очікування більшого зниження процентних ставок цього року, пише Reuters.

У вівторок ціни на золото розташувалися на відстані від нещодавніх рекордних позначок після того, як глава ФРС пом'якшив очікування більшого зниження процентних ставок цього року, пише Reuters.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТорги із золотаСтаном на 09.42 грудневі ф'ючерси торгувалися на рівні $2 666 за унцію, що нижче за рекордно високий рівень $2 696, досягнутого минулого тижня.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торги із золота

Станом на 09.42 грудневі ф'ючерси торгувалися на рівні $2 666 за унцію, що нижче за рекордно високий рівень $2 696, досягнутого минулого тижня. При цьому метал намагається повернутись до зростання після двох сесій падіння.

Заява глави ФРС

Голова ФРС Джером Пауелл у понеділок заявив, що регулятор, швидше за все, знижуватиме процентну ставку на чверть відсотка і не поспішатиме після того, як свіжі дані зміцнили впевненість у стійкості економіки та споживчих витрат.

Наприкінці тижня вийде ключовий звіт щодо ринку праці США, і слабші, ніж очікується, дані можуть зміцнити очікування агресивнішого пом'якшення, що може надати деяку підтримку цінам на золото. Однак після вчорашніх коментарів Пауелла надій на ще одне масштабне зниження ставки поменшало.

Читайте: Золото завершує найвдаліший квартал за останні 8 років

Згідно з інструментом CME FedWatch, зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в США на 25 базисних пунктів у листопаді приблизно в 64% порівняно з 47% у п'ятницю.

Жовтий метал завершив третій квартал більш ніж вдало, показавши максимальний приріст за 8 років. Після значного ралі фактори, які можуть стримати зростання золота, включають зниження попиту з боку центральних банків, зниження припливу коштів до ETF у зв'язку з менш агресивним зниженням ставок, а також ослаблення потреби Китаю у роздрібній торгівлі.

Срібло, платина, паладій

Тим часом срібло зросло на 0,4% до $31,27 за унцію, платина подорожчала на 0,7% до $982,70, а паладій впав на 0,1% до $998,37.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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