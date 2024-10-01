Укрпошта вводить в обіг благодійну марку «Під покровом Богородиці» (фото)

1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Ми вшануємо героїв та героїнь, які борються за нашу незалежність, і які за неї віддали найцінніше — життя», — йдеться у повідомленні Укрпошти.

На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором покриває і захищає тих, хто боронить українську землю.

Характеристики

Номінал марки — U.

Формат марки — 28×40 мм.

Формат маркового аркуша — 104×100 мм.

Кількість марок в аркуші — 6 (3×2).

Тираж марки — 420 000 пр., КПД — 30 000 пр., картки — 30 000 пр., папки — 500 пр.

Спосіб друку — офсет, тиснення фольгою.

Художник Олександр Охапкін.

Марку надруковано на ПК «Україна».

«Власники філабонементів сьогодні впродовж дня отримають лінк для оплати новинки на свої e-mail», — додали в Укрпошті.

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В Укрпошті зазначили, що кошти від продажу випуску будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам України.

Де придбати

Купити новинки можна в онлайн-магазині Укрпошти у відділеннях та філателістичних крамницях.