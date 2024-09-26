Укрпошта ввела в обіг благодійну серію марок «Батальйон «Пухнасті» (фото)

Укрпошта ввела в обіг благодійний поштовий випуск «Батальйон «Пухнасті», у якому — марки «Батальйон «Пухнасті». Котики» та «Батальйон «Пухнасті». Собачки». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що 5 гривень із кожної проданої марки будуть передані притулку «Бест Френдз» та Гостомельському притулку.

Характеристики

Тираж кожної марки — 300 000 примірників.

Художниця — Наталія Кохаль.

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Де придбати

Купити новинки можна в онлайн-магазині Укрпошти у відділеннях та філателістичних крамницях.