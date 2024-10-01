Мінфін розширить пропозицію гривневих ОВДП до шести випусків на тиждень

Міністерство фінансів України, яке у вересні збільшило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з трьох випусків до чотирьох, у жовтні розширить їх до шести. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

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Що пропонуватиме Мінфін

Згідно з графіком розміщення ОВДП на четвертий квартал, опублікованим на сайті Мінфіну, на додаток до паперів, що пропонувалися на останніх аукціонах, із погашенням 1 жовтня 2025 року та 9 лютого 2028 року, буде запропоновано папери з погашенням 20 травня і 28 жовтня 2026 року та 12 травня і 29 вересня 2027 року.

У листопаді-грудні, відповідно до графіка, кількість пропонованих на аукціонах випусків знову скоротиться до чотирьох, як це було у вересні: з погашенням через 1 рік, 2 роки, 3 роки й 3,3−3,2 року.

Крім того, опублікований графік передбачає проведення шести аукціонів із продажу річних доларових облігацій: 8, 15, 22 і 29 жовтня, а також 12 і 19 листопада, тоді як аукціони з облігацій у євро поки що в графіку відсутні.

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