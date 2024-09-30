Офіційний курс: НБУ продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив на 30 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,1664 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

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Валютний ринок

Нацбанк на 30 вересня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,95 грн (на 27 вересня курс було встановлено на рівні 45,95 грн). Курс європейської валюти не змінився.

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