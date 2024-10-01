Кредит в МФО: фінансова підтримка чи боргова яма

За даними соціального дослідження щодо впливу війни на мікрокредитування в Україні, проведеного Асоціацією українських банків на початку нинішнього року, 13% дорослого населення нашої держави користується позиками МФО. Частка позичальників, яким потрібні гроші до зарплати, збільшилася з 42% у 2022 році до 67%.

Попри набагато вищі відсотки порівняно з банківськими кредитами мікропозики мають високий попит серед українців. Цей вид кредитування має чимало переваг. Водночас, щоб не загрузнути в боргах, варто відповідально підходити до вибору МФО і тверезо оцінювати власну спроможність виплатити позичені кошти вчасно.

Переваги та недоліки кредитування в МФО

Порівняно з банківськими кредитами мікропозики:

не вимагають збору великого пакета документів — достатньо паспорта та ідентифікаційного коду;

надаються без поручителя, пред’явлення довідки з місця роботи та підтвердження інших доходів;

оформляються онлайн без необхідності відвідувати офіс компанії;

займають мінімум часу і доступні цілодобово. Заявки нових клієнтів розглядаються протягом 10−15 хвилин, постійних позичальників — ще скоріше. Причому не має значення — надсилається запит в будній чи вихідний день, у робочий час, ввечері чи вночі. Потрібна сума надходить на картку майже одразу після підписання договору. Натомість у разі звернення до банку, навіть якщо потрібно лише збільшити кредитний ліміт на картці, рішення може прийматися впродовж кількох днів.

МФО охоче видають позики студентам, пенсіонерам, безробітним громадянам, а також людям з поганою кредитною історією. Втім, якщо йдеться про велику суму або кредитування на більш ніж місячний строк, мікрофінансова організація може відхилити заявку.

Мінус взяття кредитів у МФО — порівняно високі відсотки за користування позиковими коштами. Навіть максимальний 1% в день, встановлений Законом 3498-IX від 22 листопада 2023 року, — це в кілька разів більше, ніж проценти за споживчим кредитом у банку. Втім, оскільки позика зазвичай видається в невеликій сумі та на короткий строк, переплата частіше за все виявляється несуттєвою.

Як швидко і без ризиків оформити онлайн-кредит

Якщо ви плануєте взяти кредит на карту, скористайтеся переліком актуальних пропозицій від перевірених кредиторів на сайті Portmone. Щоб швидко отримати мікропозику, вам потрібно здійснити лише кілька простих кроків.

Ознайомитися з кредитними продуктами різних компаній. Порівняти їх та обрати найкращий для вас варіант. Натиснути кнопку «Оформити» та перейти на сайт кредитора. Зареєструватися, заповнити й надіслати заявку, дочекатися відповіді від фінансової організації. Підписати електронний договір.

Кошти на картку зазвичай надходять за лічені хвилини. У разі відмови у видачі кредитних коштів ви можете звернутися до іншої МФО.

На що звертати увагу під час оформлення мікропозики

Перш ніж оформити заявку, уважно ознайомтеся з умовами кредитування, а саме:

процентною ставкою;

вимогами до позичальника (зазвичай вони стосуються віку і наявності українського громадянства);

способами повернення кредиту, умовами його подовження і застосування штрафних санкцій за прострочення виплати.

Якщо не бажаєте переплачувати, обирайте кредит під 0,01%. Таку ставку пропонує зараз чимало мікрофінансових організацій. Щоправда, діє вона зазвичай лише для нових клієнтів протягом обмеженого періоду. Позика буде вигідною в тому разі, якщо ви зможете погасити її протягом пільгового строку, встановленого в договорі.