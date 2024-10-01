Кредит в МФО: фінансова підтримка чи боргова яма

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2024, 12:27

Кредит в МФО: фінансова підтримка чи боргова яма

За даними соціального дослідження щодо впливу війни на мікрокредитування в Україні, проведеного Асоціацією українських банків на початку нинішнього року, 13% дорослого населення нашої держави користується позиками МФО. Частка позичальників, яким потрібні гроші до зарплати, збільшилася з 42% у 2022 році до 67%.

Попри набагато вищі відсотки порівняно з банківськими кредитами мікропозики мають високий попит серед українців. Цей вид кредитування має чимало переваг. Водночас, щоб не загрузнути в боргах, варто відповідально підходити до вибору МФО і тверезо оцінювати власну спроможність виплатити позичені кошти вчасно.

Переваги та недоліки кредитування в МФО

Порівняно з банківськими кредитами мікропозики:

  • не вимагають збору великого пакета документів — достатньо паспорта та ідентифікаційного коду;

  • надаються без поручителя, пред’явлення довідки з місця роботи та підтвердження інших доходів;

  • оформляються онлайн без необхідності відвідувати офіс компанії;

  • займають мінімум часу і доступні цілодобово. Заявки нових клієнтів розглядаються протягом 10−15 хвилин, постійних позичальників — ще скоріше. Причому не має значення — надсилається запит в будній чи вихідний день, у робочий час, ввечері чи вночі. Потрібна сума надходить на картку майже одразу після підписання договору. Натомість у разі звернення до банку, навіть якщо потрібно лише збільшити кредитний ліміт на картці, рішення може прийматися впродовж кількох днів.

МФО охоче видають позики студентам, пенсіонерам, безробітним громадянам, а також людям з поганою кредитною історією. Втім, якщо йдеться про велику суму або кредитування на більш ніж місячний строк, мікрофінансова організація може відхилити заявку.

Мінус взяття кредитів у МФО — порівняно високі відсотки за користування позиковими коштами. Навіть максимальний 1% в день, встановлений Законом 3498-IX від 22 листопада 2023 року, — це в кілька разів більше, ніж проценти за споживчим кредитом у банку. Втім, оскільки позика зазвичай видається в невеликій сумі та на короткий строк, переплата частіше за все виявляється несуттєвою.

Як швидко і без ризиків оформити онлайн-кредит

Якщо ви плануєте взяти кредит на карту, скористайтеся переліком актуальних пропозицій від перевірених кредиторів на сайті Portmone. Щоб швидко отримати мікропозику, вам потрібно здійснити лише кілька простих кроків.

  1. Ознайомитися з кредитними продуктами різних компаній.

  2. Порівняти їх та обрати найкращий для вас варіант.

  3. Натиснути кнопку «Оформити» та перейти на сайт кредитора.

  4. Зареєструватися, заповнити й надіслати заявку, дочекатися відповіді від фінансової організації.

  5. Підписати електронний договір.

Кошти на картку зазвичай надходять за лічені хвилини. У разі відмови у видачі кредитних коштів ви можете звернутися до іншої МФО.

На що звертати увагу під час оформлення мікропозики

Перш ніж оформити заявку, уважно ознайомтеся з умовами кредитування, а саме:

  • процентною ставкою;

  • вимогами до позичальника (зазвичай вони стосуються віку і наявності українського громадянства);

  • способами повернення кредиту, умовами його подовження і застосування штрафних санкцій за прострочення виплати.

Якщо не бажаєте переплачувати, обирайте кредит під 0,01%. Таку ставку пропонує зараз чимало мікрофінансових організацій. Щоправда, діє вона зазвичай лише для нових клієнтів протягом обмеженого періоду. Позика буде вигідною в тому разі, якщо ви зможете погасити її протягом пільгового строку, встановленого в договорі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають odessa9812, Я_ __ и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами