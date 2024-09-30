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30 вересня 2024, 9:36

Гетманцев каже, що МВФ не вимагав від України девальвації гривні

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечує, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України девальвації гривні. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечує, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України девальвації гривні.
Фото: novyny.live

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«Я не знаю, звідки вони (ЗМІ) взяли таку інформацію. МВФ не вимагав девальвації. Це апріорі неможливо», — розповів Гетманцев.

За його словами, така «вимога» була б порушенням принципу політичної незалежності Національного Банку, який жорстко відстоює МВФ.

Очільник фінкомітету пояснив, що у ході роботи своєї останньої місії МВФ обґрунтовував необхідність підвищення податків, щоб якраз уникнути девальвації і емісії.

«І я не погоджуюсь з використанням терміну «МВФ вимагає». У нас з Міжнародним валютним фондом дуже конструктивний, партнерський діалог. Ми спільно шукаємо відповіді на дуже складні питання. Адже і у МВФ немає досвіду роботи з країною, в якій вже третій рік йде повномасштабна війна. А ми попри це продовжуємо робити серйозні реформи, раз за разом успішно переглядати програму, виконувати «маяки», — додав він.

Читайте: Курс, податки, крипта та грошові перекази: що пообіцяла Україна МВФ за $2,2 млрд

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 вересня 2024, 10:17
#
Якщо («продовжуємо робити серйозні реформи») то навіщо переглядати программу «ПАНЕ», брехня,брехня,брехня …
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0
Mozart
Mozart
30 вересня 2024, 10:57
#
Бреше, як дихає…
+
0
Rumatha
Rumatha
30 вересня 2024, 11:09
#
Да, тревожный звоночек,
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
30 вересня 2024, 11:12
#
«Адже і у МВФ немає досвіду роботи з країною, в якій вже третій рік йде повномасштабна війна.» Сколько лет идет война в Израиле?
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