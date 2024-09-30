Гетманцев каже, що МВФ не вимагав від України девальвації гривні

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечує, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України девальвації гривні. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

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«Я не знаю, звідки вони (ЗМІ) взяли таку інформацію. МВФ не вимагав девальвації. Це апріорі неможливо», — розповів Гетманцев.

За його словами, така «вимога» була б порушенням принципу політичної незалежності Національного Банку, який жорстко відстоює МВФ.

Очільник фінкомітету пояснив, що у ході роботи своєї останньої місії МВФ обґрунтовував необхідність підвищення податків, щоб якраз уникнути девальвації і емісії.

«І я не погоджуюсь з використанням терміну «МВФ вимагає». У нас з Міжнародним валютним фондом дуже конструктивний, партнерський діалог. Ми спільно шукаємо відповіді на дуже складні питання. Адже і у МВФ немає досвіду роботи з країною, в якій вже третій рік йде повномасштабна війна. А ми попри це продовжуємо робити серйозні реформи, раз за разом успішно переглядати програму, виконувати «маяки», — додав він.

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