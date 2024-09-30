У понеділок, 30 вересня, протягом всієї доби обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
30 вересня 2024, 8:14
Відключення світла. В «Укренерго» назвали, що буде з графіками у понеділок
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«30 вересня заходи обмеження споживання не прогнозуються», — йдеться у повідомленні.
Проте у компанії попросили за можливості користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо
За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.
Джерело: Мінфін
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