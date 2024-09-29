Лімітовану PlayStation 5 Pro розібрали за хвилини. На Ebay консолі перепродають за понад $13 000

Компанія Sony представила лімітовані версії ігрових консолей PS5 Slim та PS5 Pro з нагоди 30-річчя бренду PlayStation. Як і очікувалося, PlayStation 5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition BundIe розкупили за лічені секунди. При цьому на Ebay з’явилися оголошення з завищеними цінами — від 4 000 до 10 000 фунтів стерлінгів ($5 350 — $13 350). Про це повідомляє IGN.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спочатку лімітована PlayStation 5 Pro була доступна для передзамовлень через PlayStation Direct по всій Великій Британії та у Єврозоні за ціною у 959,99 фунтів стерлінгів / 1099,99 євро.

Консолі виконані у знаменитому сірому кольорі, у якому випускалася оригінальна PlayStation. Загалом по світу доступно 12 300 лімітованих консолей в ретро-кольорах. Кожна лімітована версія консолі PS5 Pro має індивідуальний номер.

Варто зазначити, що фактично в цих продавців на руках консолей немає — вони перепродають свої передзамовлення. У продажу консоль у комплекті PlayStation 5 Pro Console — 30th Anniversary Limited Edition Bundle з'явиться з 21 листопада.

Паралельно на eBay почали додавати оголошення, які застерігають потенційних покупців від пропозицій перекупів.

Ювілейні PS5 Slim, які також швидко розібрали на сайті Sony, коштували $500, тоді як зараз перекупи просять за них від $1 500.

Читайте також: Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів

Що входить до комплекту лімітованої PS5 Pro

До PS5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition Bundle входить:

ігрова консоль PS5 Pro в унікальному забарвленні з SSD об'ємом 2 Тбайт і з підтримкою Wi-Fi 7 для регіонів, де підтримується цей стандарт;

виконані в тому ж сірому кольорі бездротові контролери DualSense та DualSense Edge;

чохол для DualSense Edge;

зарядна станція для контролерів;

вертикальна підставка;

змінна панель для встановлення дисководу (сам дисковод продається окремо);

кабель USB-C, що імітує форум оригінального кабелю для першої PlayStation;

набір наклейок,

лімітований постер (1 з 30 можливих дизайнів);

скріпка для кабелю PlayStation.

Чи будуть продажі в Україні

За даними спільноти PlayStation Україна, ювілейна версія PS5 Pro, скоріш за все, в Україну не надійде, але, ймовірно, буде доступна лімітована PS5 Slim та аксесуари.

На звичайну PS5 Pro у білому кольорі передзамовлення в Україні стартують 10 жовтня.

Реліз PS5 Pro запланований на 7 листопада за ціною 799,99 євро.