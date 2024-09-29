Компанія Sony представила лімітовані версії ігрових консолей PS5 Slim та PS5 Pro з нагоди 30-річчя бренду PlayStation. Як і очікувалося, PlayStation 5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition BundIe розкупили за лічені секунди. При цьому на Ebay з’явилися оголошення з завищеними цінами — від 4 000 до 10 000 фунтів стерлінгів ($5 350 — $13 350). Про це повідомляє IGN.
Лімітовану PlayStation 5 Pro розібрали за хвилини. На Ebay консолі перепродають за понад $13 000
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Спочатку лімітована PlayStation 5 Pro була доступна для передзамовлень через PlayStation Direct по всій Великій Британії та у Єврозоні за ціною у 959,99 фунтів стерлінгів / 1099,99 євро.
Консолі виконані у знаменитому сірому кольорі, у якому випускалася оригінальна PlayStation. Загалом по світу доступно 12 300 лімітованих консолей в ретро-кольорах. Кожна лімітована версія консолі PS5 Pro має індивідуальний номер.
Варто зазначити, що фактично в цих продавців на руках консолей немає — вони перепродають свої передзамовлення. У продажу консоль у комплекті PlayStation 5 Pro Console — 30th Anniversary Limited Edition Bundle з'явиться з 21 листопада.
Паралельно на eBay почали додавати оголошення, які застерігають потенційних покупців від пропозицій перекупів.
Ювілейні PS5 Slim, які також швидко розібрали на сайті Sony, коштували $500, тоді як зараз перекупи просять за них від $1 500.
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Що входить до комплекту лімітованої PS5 Pro
До PS5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition Bundle входить:
- ігрова консоль PS5 Pro в унікальному забарвленні з SSD об'ємом 2 Тбайт і з підтримкою Wi-Fi 7 для регіонів, де підтримується цей стандарт;
- виконані в тому ж сірому кольорі бездротові контролери DualSense та DualSense Edge;
- чохол для DualSense Edge;
- зарядна станція для контролерів;
- вертикальна підставка;
- змінна панель для встановлення дисководу (сам дисковод продається окремо);
- кабель USB-C, що імітує форум оригінального кабелю для першої PlayStation;
- набір наклейок,
- лімітований постер (1 з 30 можливих дизайнів);
- скріпка для кабелю PlayStation.
Чи будуть продажі в Україні
За даними спільноти PlayStation Україна, ювілейна версія PS5 Pro, скоріш за все, в Україну не надійде, але, ймовірно, буде доступна лімітована PS5 Slim та аксесуари.
На звичайну PS5 Pro у білому кольорі передзамовлення в Україні стартують 10 жовтня.
Реліз PS5 Pro запланований на 7 листопада за ціною 799,99 євро.
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