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29 вересня 2024, 14:34

Лімітовану PlayStation 5 Pro розібрали за хвилини. На Ebay консолі перепродають за понад $13 000

Компанія Sony представила лімітовані версії ігрових консолей PS5 Slim та PS5 Pro з нагоди 30-річчя бренду PlayStation. Як і очікувалося, PlayStation 5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition BundIe розкупили за лічені секунди. При цьому на Ebay з’явилися оголошення з завищеними цінами — від 4 000 до 10 000 фунтів стерлінгів ($5 350 — $13 350). Про це повідомляє IGN.

Компанія Sony представила лімітовані версії ігрових консолей PS5 Slim та PS5 Pro з нагоди 30-річчя бренду PlayStation.

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спочатку лімітована PlayStation 5 Pro була доступна для передзамовлень через PlayStation Direct по всій Великій Британії та у Єврозоні за ціною у 959,99 фунтів стерлінгів / 1099,99 євро.

Консолі виконані у знаменитому сірому кольорі, у якому випускалася оригінальна PlayStation. Загалом по світу доступно 12 300 лімітованих консолей в ретро-кольорах. Кожна лімітована версія консолі PS5 Pro має індивідуальний номер.

Варто зазначити, що фактично в цих продавців на руках консолей немає — вони перепродають свої передзамовлення. У продажу консоль у комплекті PlayStation 5 Pro Console — 30th Anniversary Limited Edition Bundle з'явиться з 21 листопада.

Паралельно на eBay почали додавати оголошення, які застерігають потенційних покупців від пропозицій перекупів.

Ювілейні PS5 Slim, які також швидко розібрали на сайті Sony, коштували $500, тоді як зараз перекупи просять за них від $1 500.

Читайте також: Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів

Що входить до комплекту лімітованої PS5 Pro

До PS5 Pro — 30th Anniversary Limited Edition Bundle входить:

  • ігрова консоль PS5 Pro в унікальному забарвленні з SSD об'ємом 2 Тбайт і з підтримкою Wi-Fi 7 для регіонів, де підтримується цей стандарт;
  • виконані в тому ж сірому кольорі бездротові контролери DualSense та DualSense Edge;
  • чохол для DualSense Edge;
  • зарядна станція для контролерів;
  • вертикальна підставка;
  • змінна панель для встановлення дисководу (сам дисковод продається окремо);
  • кабель USB-C, що імітує форум оригінального кабелю для першої PlayStation;
  • набір наклейок,
  • лімітований постер (1 з 30 можливих дизайнів);
  • скріпка для кабелю PlayStation.

Чи будуть продажі в Україні

За даними спільноти PlayStation Україна, ювілейна версія PS5 Pro, скоріш за все, в Україну не надійде, але, ймовірно, буде доступна лімітована PS5 Slim та аксесуари.

На звичайну PS5 Pro у білому кольорі передзамовлення в Україні стартують 10 жовтня.

Реліз PS5 Pro запланований на 7 листопада за ціною 799,99 євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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