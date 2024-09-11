Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів

Компанія Sony з листопада 2024 року припиняє надавати безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських власників консолей PS4 та PS5. Відповідне повідомлення Sony розіслала користувачам на пошту.

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Зазначається, що останній ваучер безкоштовного доступу до PS Plus буде погашений українським гравцям у жовтні.

«Якщо у вас запланований автоматичний платіж на або після 7 листопада 2024 року, ви повернетеся до попереднього рівня підписки та плану оплати, і з вас буде стягнуто ту ж саму ціну, яку ви платили при останньому замовленні», — йдеться у заяві Sony.

Щоб уникнути автоматичного стягнення коштів, необхідно скасувати підписку, до першого платежу у листопаді.

За даними ain, Sony вибірково скасовувала безкоштовну підписку PS Plus. Деякі користувачі почали отримувати подібні листи в серпні. Іншим підписку скасували ще в червні.

Нагадаємо

Sony касувала передплату PlayStation Plus наприкінці березня 2022 року, тобто через місяць після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тоді ж компанія запустила українську локалізацію PlayStation.