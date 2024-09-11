Компанія Sony з листопада 2024 року припиняє надавати безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських власників консолей PS4 та PS5. Відповідне повідомлення Sony розіслала користувачам на пошту.
Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зазначається, що останній ваучер безкоштовного доступу до PS Plus буде погашений українським гравцям у жовтні.
«Якщо у вас запланований автоматичний платіж на або після 7 листопада 2024 року, ви повернетеся до попереднього рівня підписки та плану оплати, і з вас буде стягнуто ту ж саму ціну, яку ви платили при останньому замовленні», — йдеться у заяві Sony.
Щоб уникнути автоматичного стягнення коштів, необхідно скасувати підписку, до першого платежу у листопаді.
За даними ain, Sony вибірково скасовувала безкоштовну підписку PS Plus. Деякі користувачі почали отримувати подібні листи в серпні. Іншим підписку скасували ще в червні.
Нагадаємо
Sony касувала передплату PlayStation Plus наприкінці березня 2022 року, тобто через місяць після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Тоді ж компанія запустила українську локалізацію PlayStation.
Коментарі