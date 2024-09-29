Пенсійний фонд у вересні скоротив виплати пенсій

Пенсійний фонд завершив фінансування пенсійних виплат у вересні. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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За вересень на пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд грн.

Таким чином, ПФУ скоротив фінансування пенсій, оскільки в серпні на пенсії було направлено 63,5 млрд грн. У липні на пенсії було направлено 62,4 млрд грн, в червні — 62,3 млрд грн.

Станом на 27 вересня на страхові виплати профінансовано 2744 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1569,7 млн грн.

У вересні надано 932 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% або на 431,37 грн — з 5 385,25 грн до 5 816,62 грн.