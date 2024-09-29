Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекордного рівня за останнє десятиліття

Ввезення готівкової валюти в Україну за січень-вересень 2024 року становило $9,89 млрд, що на 80,9% перевищує показник за аналогічний період минулого року і на 4,5% - загальний обсяг завезеної за 2023 рік валюти. Про це свідчить статистика НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Згідно з даними, це найвищий показник із 2014 року, коли ввезення готівкової валюти за рік становило $12,43 млрд.

Зокрема, за серпень банки ввезли в Україну $1,09 млрд в еквіваленті, що, зі свого боку, менше, ніж $1,31 млрд у липні, $1,33 млрд у червні та $1,18 млрд у травні.

За даними статистики, на долари США і євро припало 77,5% і 22,5% усієї ввезеної готівкової валюти в серпні відповідно.

Водночас поставки доларів знизилися з $960,8 млн у липні до $840,8 млн у серпні, тоді як ввезення євро знизилося другий місяць поспіль: з $348,7 млн у липні до $243,9 млн у серпні.