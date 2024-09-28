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28 вересня 2024, 14:08

Витрачала кошти на себе: Наомі Кемпбелл на пʼять років заборонили керувати благодійним фондом

Британській супермоделі Наомі Кемпбелл заборонили на 5 років керувати благодійним фондом після того, як розслідування виявило численні докази фінансових зловживань у заснованій нею благодійній організації Fashion for Relief з допомоги бідним. Про це повідомляє The Guardian.

Британській супермоделі Наомі Кемпбелл заборонили на 5 років керувати благодійним фондом після того, як розслідування виявило численні докази фінансових зловживань у заснованій нею благодійній організації Fashion for Relief з допомоги бідним.
Фото: facebook.com/NaomiCampbell

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Встановлено, що Fashion for Relief передала лише невелику частину мільйонів фунтів стерлінгів на добрі цілі, які вона зібрала від модних подій із зірками.

Благодійна організація неправомірно витратила десятки тисяч фунтів стерлінгів на номери в розкішних готелях, перельоти, спа-процедури, особисту безпеку та сигарети для Кемпбелл.

Крім того, виявлені несанкціоновані консультаційні виплати на сотні тисяч фунтів стерлінгів, які здійснювались одній з довірених осіб супермоделі.

Зазначається, що за п’ятирічний період з 2016 року благодійний фонд Fashion for Relief зібрав трохи менше ніж 4,8 млн фунтів стерлінгів від серії модних показів, але виплатив лише 389 000 фунтів стерлінгів у вигляді грантів партнерським благодійним організаціям.

Крім того, колега Кемпбелл Бьянка Геллміх отримувала 290 000 фунтів стерлінгів у вигляді несанкціонованої винагороди за консультації та 26 000 фунтів стерлінгів на рік у вигляді транспортних витрат від благодійної організації протягом дворічного періоду.

Вона позбавлена ​​права бути довіреною особою благодійної організації на 9 років. Третю опікунку Fashion for Relief, Вероніку Чоу, відсторонено на 4 роки.

Офіційне розслідування щодо Fashion for Relief розпочалось у листопаді 2021 року. Після чого усунули Кемпбелл і Геллміх. Тимчасові керівники виявили, що благодійна організація фактично неплатоспроможна, у неї недостатньо грошей для виплат кредиторам. Вона була остаточно ліквідована в березні.

Fashion for Relief

Наомі Кемпбелл заснувала благодійний фонд Fashion for Relief у 2005 році. Мета фонду — залучення коштів на допомогу різним гуманітарним проєктам, таким як підтримка жертв природних катастроф, боротьба з епідеміями, а також підтримка молодих дизайнерів.

Щороку фонд проводив масштабні модні покази за участю світових зірок моди та знаменитостей, щоб привернути увагу до соціально важливих проблем і зібрати кошти для благодійних організацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 вересня 2024, 14:29
#
Як виявляється ця жіночка зовсім не дурепа — заснувала помийку/пральню/фонд — зібрала гроші 4,8млн виплатила на благодійність лише 389тис — 4,4млн витратила на себе та своє оточення — в березні фонд ліквідовано — кінцевий результат суд який не посадив до в’язниці а тільки позбавив права в майбутньому очолювати благодійні фонди. і де тут реальне покарання?
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Mini Mi
Mini Mi
28 вересня 2024, 15:21
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Эм, там 99% всех фондов работает. Спросите у того же Притулы сколько у него на зарплаты и прочие расходы бабла уходит, может прозреете. Все эти фонды это просто кормушка.
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