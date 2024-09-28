Оформити базову соціальну допомогу можна буде в «Дії»

Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із запуску послуги з нарахування базової соціальної допомоги в «Дії». Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко під час Global Digital Social Forum, передає Укрінформ.

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«Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал «Дія», — зазначив Кошеленко.

За його словами, нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Претенденту на цю виплату достатньо буде оформити в «Дії» звернення про її призначення.

Як зауважив заступник міністра, Мінсоцполітики вже має позитивний досвід співпраці з порталом «Дія». Зокрема, на ньому працюють сервіси для внутрішньо переміщених осіб, також на порталі можна оформити чотири соціальні послуги для сімей з дітьми.

«Це наш не перший і не останній підхід у „Дії“. Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат», — додав Кошеленко.

У Мінсоцполітики розраховують вже в січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги. Рівень її покриття передбачений на рівні 4−4,5 тис. грн на одну особу.