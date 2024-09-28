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28 вересня 2024, 11:14

Оформити базову соціальну допомогу можна буде в «Дії»

Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із запуску послуги з нарахування базової соціальної допомоги в «Дії». Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко під час Global Digital Social Forum, передає Укрінформ.

Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації готують пілотний проєкт із запуску послуги з нарахування базової соціальної допомоги в «Дії».
Фото: zoda.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал «Дія», — зазначив Кошеленко.

За його словами, нарахування базової соціальної допомоги відбуватиметься завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Претенденту на цю виплату достатньо буде оформити в «Дії» звернення про її призначення.

Як зауважив заступник міністра, Мінсоцполітики вже має позитивний досвід співпраці з порталом «Дія». Зокрема, на ньому працюють сервіси для внутрішньо переміщених осіб, також на порталі можна оформити чотири соціальні послуги для сімей з дітьми.

«Це наш не перший і не останній підхід у „Дії“. Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат», — додав Кошеленко.

У Мінсоцполітики розраховують вже в січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги. Рівень її покриття передбачений на рівні 4−4,5 тис. грн на одну особу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
28 вересня 2024, 12:53
#
У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін.
У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін. Здобули.
+
0
bonv
bonv
28 вересня 2024, 12:53
#
Держбюджет-2025: паски затягуються все дужче.
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року? Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
+
0
bonv
bonv
28 вересня 2024, 13:03
#
Близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців «залягли на дно», щоб уникнути мобілізації.
Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха, пише Financial Times.
Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою", — каже Наталуха.
Нардеп відверто визнав, що на хабарі для звільнення від служби ухилянти на рік витрачають від 700 тисяч до 2 млрд гривень. Тому він попередив: якщо не змінити підхід до бронювання, то економіка не витримає навантаження.
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