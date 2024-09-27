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27 вересня 2024, 19:35

НБУ зберіг прогноз зростання економіки на 3,7%

Національний банк України прогнозує зростання економіки на 3,7% цього року, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Національний банк України прогнозує зростання економіки на 3,7% цього року, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці.

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«Ми залишаємося в парадигмі базового сценарію прогнозу, який презентували в липні. Попри виклики, економіка цьогоріч зросте на 3,7%. Припущення щодо дефіциту електроенергії на цей рік — 7%. Якщо не буде нових значних руйнувань, ми його можемо навіть поліпшити в жовтні», — зазначив Пишний.

Він додав, що попри все, ділові очікування в серпні повернулися до висхідного тренду.

Пишний зауважив, що банки об'єдналися для фінансової підтримки відновлення енергетики. Кількість заявок, які банки вже задовольнили в частині кредитування як малих, так і великих потужностей — більше тисячі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
27 вересня 2024, 19:43
#
Довіри до ручного НБУ немає…
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0
RobinG
RobinG
27 вересня 2024, 20:58
#
Конечно, в гривне можно и 5% зростання нарисовать.
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