Мінцифри запустило е-резидентство для громадян чотирьох країн

Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт електронного резидентства uResidency, який дозволяє іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зараз програма uResidency доступна для громадян Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.

«На першому етапі плануємо долучити близько 1 000 е-резидентів. Далі буде більше країн», — запевнив Федоров.

За його словами, перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і були дуже задоволені результатом. Федоров зазначив, що в Україні створені найкращі умови для українських підприємців.

«Реєстрація ФОП найшвидша у світі, сплата податків у кілька кліків, додаткові послуги для бізнесу доступні онлайн. Зараз готові масштабувати цей досвід і на іноземців, адже стати е-резидентом в Україні простіше й вигідніше, ніж відкрити бізнес будь-де у світі, податкова ставка всього 5%», — наголосив він.

Федоров пояснив, що для того, щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency, це має зайняти 5−10 хвилин.

«Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну. Далі відкриває ФОП онлайн — і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично», — пояснив віцепрем'єр.

Він додав, що в для реалізації проєкту повністю автоматизували звітність.

«Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину, жодної фізичної взаємодії з установами. Усе відбувається автоматично, без участі людини. Жодних витрат на бухгалтера або юриста, система виконує всю їхню роботу, а резидент просто займається власною справою», — розповів Федоров.

Він також підкреслив, що електронне резидентство — важливий та революційний проєкт для економіки, оскільки це постійні додаткові надходження в бюджет.

«Наприклад, в Естонії е-резидентство працює вже 10 років і щорічно приносить мільйонні податки», — додав Федоров.