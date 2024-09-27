Штучний інтелект змінить індустрію іпотеки — думка

Технології штучного інтелекту трансформують іпотечну галузь, змінюючи традиційні підходи до кредитування. Про це заявив новий CEO компанії Figure Майкл Танненбаум, пише TechCrunch, передає FinTechInsider.

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Він вважає, що штучний інтелект радикально трансформує процеси оформлення та обробки іпотечних кредитів. Інструменти на базі ChatGPT можуть зробити іпотечні процеси швидшими, точнішими та мінімізувати ризик людської помилки.

Прикладом цієї трансформації є компанія Figure. Фірма спеціалізується на наданні кредитів під заставу житла. Компанія впровадила інструмент на базі GPT-4 для виявлення помилок у кредитних документах. Процес, який зазвичай займає 45 днів, скоротили до 5 днів.

Ключовий продукт ШІ від Figure допомагає з перевіркою документів. Наприклад, опис нерухомості повинен бути ідентичним у багатьох юридичних документах. Раніше людині доводилося перевіряти понад 60 сторінок, щоб це підтвердити. Новий інструмент Figure значно зменшує ручну працю та час, необхідний для верифікації документів.