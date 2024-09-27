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27 вересня 2024, 13:45

Штучний інтелект змінить індустрію іпотеки — думка

Технології штучного інтелекту трансформують іпотечну галузь, змінюючи традиційні підходи до кредитування. Про це заявив новий CEO компанії Figure Майкл Танненбаум, пише TechCrunch, передає FinTechInsider.

Технології штучного інтелекту трансформують іпотечну галузь, змінюючи традиційні підходи до кредитування.

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Він вважає, що штучний інтелект радикально трансформує процеси оформлення та обробки іпотечних кредитів. Інструменти на базі ChatGPT можуть зробити іпотечні процеси швидшими, точнішими та мінімізувати ризик людської помилки.

Прикладом цієї трансформації є компанія Figure. Фірма спеціалізується на наданні кредитів під заставу житла. Компанія впровадила інструмент на базі GPT-4 для виявлення помилок у кредитних документах. Процес, який зазвичай займає 45 днів, скоротили до 5 днів.

Ключовий продукт ШІ від Figure допомагає з перевіркою документів. Наприклад, опис нерухомості повинен бути ідентичним у багатьох юридичних документах. Раніше людині доводилося перевіряти понад 60 сторінок, щоб це підтвердити. Новий інструмент Figure значно зменшує ручну працю та час, необхідний для верифікації документів.

Кредити онлайн

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
bonv
bonv
27 вересня 2024, 15:34
#
Компанія Google заплатила $2,7 млрд, щоб до них повернувся працювати «геній штучного інтелекту» — 48-річний інженер-програміст Ноам Шазір, який звільнився 2021-го.
Сталося це після того, як йому відмовили у проханні випустити чат-бот, який він розробив разом із колегою.
Цю історію розповідає New York Post.
Ноам Шазір прийшов працювати у Google 2000-го. Тоді він був одним з перших кількох сотень співробітників компанії. Втім, після звільнення у 2021 році Шазір разом з ексколегою Де Фрейтасом заснували компанію Character.AI, яка стала одним із найпопулярніших стартапів у сфері штучного інтелекту в Кремнієвій долині.
Минулого місяця Google і Character.AI оголосили, що Шазір, де Фрейтас і члени дослідницької команди компанії приєднаються до підрозділу Google зі штучного інтелекту DeepMind, а Шазір стане є одним із керівників Gemini. За даними The Wall Street Journal, Google заплатила Character.AI $2,7 млрд за ліцензію на технологію, а також за те, щоб Шазір і його команда погодилися працювати в компанії.
«Ліцензійна угода, яка не є повноцінним придбанням, є унікальною домовленістю, що дає змогу Google негайно отримати доступ до інтелектуальної власності Character.AI, не чекаючи на схвалення регуляторних органів і бюрократичні узгодження, які були б необхідні в разі повної купівлі компанії», — пише видання.
2017-го Шазір та Де Фрейтас, об'єдналися, щоб створити Meena — чат-бот, який міг би спілкуватися з людьми з різних питань.
+
+15
bonv
bonv
27 вересня 2024, 15:34
#
Шазір був дуже впевнений у корисності Meena, а тому передбачив, що одного дня вона замінить пошукову систему Google. Втім, керівництво Google вирішило, що випускати чат-бот занадто ризиковано через занепокоєння щодо безпеки та справедливості.
Google призначив Шазіра, який заробив на цій угоді сотні мільйонів доларів, одним із трьох людей, які очолять зусилля компанії зі створення наступної версії Gemini — моделі штучного інтелекту Google нового покоління. Її розробили для конкуренції із ChatGPT від OpenAI.
Висока ціна, яку Google заплатив, щоби повернути Шазіра і Де Фрейтаса в команду, свідчить про дорогу гонитву між технологічними гігантами Кремнієвої долини за найкращі таланти в епоху штучного інтелекту. Особливо після того, як OpenAI розгорнула ChatGPT.
Війна за таланти загострилася до такої міри, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг і співзасновник Google Сергій Брін особисто писали записки кандидатам, закликаючи їх приєднатися до команди. Стверджується, що саме Брін став ключовою фігурою, яка допомогла переконати Шазіра повернутися в Google.
Ноам Шазір і ще сім дослідників Google, серед яких був і українець Ілля Полосухін, у 2017 році опублікували наукову статтю з назвою «Увага — це все, що вам потрібно». Наразі ця праця має культовий статус у ШІ-індустрії.
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