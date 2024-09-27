У п’ятницю відключення світла не прогнозуються

У п'ятницю, 27 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Енергетики також закликали громадян користуватися потужними електроприладами в денний час — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо

За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.