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24 вересня 2024, 19:05

«Укрпошта» оголосила про підвищення вартості поштових марок та маркованих конвертів

«Укрпошта» оголосила про підвищення вартості поштових марок, маркованих конвертів та карток. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрпошта» оголосила про підвищення вартості поштових марок, маркованих конвертів та карток.

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З 1 жовтня 2024 року «Укрпошта» вводить новий порядок продажу поштових марок, конвертів та карток, які тепер будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Це нововведення зумовлене змінами в Податковому кодексі України.

Зокрема, вартість пересилання внутрішнього листа вагою до 50 грамів (з маркою U) становитиме 18 грн з ПДВ.

Пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів або простого листа без оголошеної цінності масою від 50 до 250 грамів включно (з марками F,M) становитиме 36 грн з ПДВ.

Зміни також стосуються міжнародних відправлень, де ціна розраховується з урахуванням курсу Нацбанку:

  • вартість пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав (марки A,G) становитиме 1 долар + 20% ПДВ
  • вартість пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав (з марками N,W) обійдеться в 1 долар і 50 центів + 20% ПДВ
  • доплатна марка (P) коштуватиме 5 доларів + 20% ПДВ

За марковані конверти доведеться заплатити:

  • форматів C6, DL з маркою U, V — 21,6 грн.
  • форматів C6, DL з маркою F — 39,6 грн.
  • формату C5 з маркою М — 40,8 грн.
Джерело: Мінфін
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