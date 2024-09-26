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26 вересня 2024, 16:29

Норвегія почала відмовляти у захисті деяким категоріям українців

Норвегія вже відмовила у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять з «безпечних» регіонів, або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Про це повідомляє NRK, пише Європейська правда.

Норвегія вже відмовила у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять з «безпечних» регіонів, або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.
Фото: freepik.com

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Уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн.

Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель заявила, що Норвегія зіткнулася з кризою біженців.

«Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)», — заявила Мель.

Навесні норвезький уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що так багато з них прибули до країни з початку великої війни в лютому 2022 року.

«У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує», — сказала вона.

Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель в інтерв'ю NRK.

Примусово не висилають

При цьому нікого поки не висилають примусово. Декільком не надають місця проживання.

У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Це стосувалося, зокрема, українців, які не були на батьківщині, коли почалася війна.

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Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти. Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримають посвідку на проживання.

Це стосується, зокрема, тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду сюди.

Але також і ті, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним, можуть отримати відмову у наданні дозволу. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними: Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

«Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто», — зазначила Мель.

Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але Мель не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року.

«Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває», — сказала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
26 вересня 2024, 16:40
#
Логічне рішення
+
+15
financialGenius
financialGenius
26 вересня 2024, 17:00
#
Серьезно??? Даже во Львов прилетает … в Украине сейчас нет безопасных регионов …
+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
26 вересня 2024, 17:21
#
В Ужгород не прилітає. У Львові ймовірність загинути від ракети нижча ніж у ДТП
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
26 вересня 2024, 17:53
#
Цікаво чому ніде немає Києва у списках безпечних регіонів. Це одне з найбезпечніших міст країни, ППО збиває 99% російського мотлоху. Я уже і не пам’ятаю коли останній раз в сховищі був, тупо впадлу ходити коли бачу як ППО все збиває.
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+15
Riojas
Riojas
26 вересня 2024, 17:08
#
А вышлют сирийца или афганца из условно безопасного региона? А, ну да, это другое
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0
Aleksandr09
Aleksandr09
26 вересня 2024, 20:24
#
З «безпечних» регіонів" — з  *** Заспи чи що ?
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