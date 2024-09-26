Німеччина виділила 70 мільйонів євро на допомогу енергетиці України

Німеччина оголосила про виділення зимового пакета допомоги на 70 млн євро для забезпечення України теплом та електроенергією. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

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За рахунок додаткових коштів пакет забезпечить українські міста невеликими теплоелектростанціями, котельними установками, генераторами та сонячними системами.

Додаткова підтримка у розмірі 70 млн євро покликана допомогти захистити народ України від наслідків російських атак.

«Швидко розширюючи децентралізоване та гнучке виробництво енергії за допомогою невеликих комбінованих теплоелектростанцій, котельних систем, генераторів і сонячних систем, можна запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах і громадах», — йдеться у повідомленні.

Кошти реалізуються через програми Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП).

ЮНІСЕФ і ВПП використовуватимуть ці кошти для підтримки шкіл і медичних центрів, а також пекарень, які забезпечують базове постачання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під час візиту до Молдови міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими.