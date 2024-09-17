Німеччина виділить Україні додатково 100 мільйонів євро допомоги цієї зими

Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови, повідомляє Reuters.

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«росія знову планує зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим», — заявила Бербок в Кишиневі.

У червні Київ заявив, що країні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури.