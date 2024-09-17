Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови, повідомляє Reuters.
17 вересня 2024, 12:19
Німеччина виділить Україні додатково 100 мільйонів євро допомоги цієї зими
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«росія знову планує зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим», — заявила Бербок в Кишиневі.
У червні Київ заявив, що країні необхідні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури.
Джерело: Мінфін
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