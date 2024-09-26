У серпні українці витратили майже 15 мільярдів на нові авто. Найпопулярніші марки

У серпні 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє Укравтопром.

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Що купляли

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — понад 2,149 млрд грн.

Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,142 млрд грн.

На третьому місці Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.

Volkswagen зібрав понад 948 млн грн — четверте місце.

Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi, в кишені якої 752 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у серпні, також потрапили: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.