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26 вересня 2024, 12:36

У серпні українці витратили майже 15 мільярдів на нові авто. Найпопулярніші марки

У серпні 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє Укравтопром.

У серпні 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Фото: pixabay.com

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Що купляли

Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

  • Найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW — понад 2,149 млрд грн.
  • Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,142 млрд грн.
  • На третьому місці Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.
  • Volkswagen зібрав понад 948 млн грн — четверте місце.
  • Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi, в кишені якої 752 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у серпні, також потрапили: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Автоцивілка: Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
parseval
parseval
26 вересня 2024, 13:32
#
Такими темпами нас поставлять рака і змусять підписати любе перемир’я, а може і прийняти окупацію (((
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
26 вересня 2024, 14:29
#
Можешь уже становится в позу)))
+
0
bonv
bonv
26 вересня 2024, 14:55
#
Боялися підняття цін через «закони для народу»… Розмітали все.
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