Binance запускає премаркет із «реальними токенами», SEC відклала схвалення опціонів на спотові ETH-ETF: що нового

Binance запускає премаркет із «реальними токенами»

Криптовалютна біржа Binance анонсувала запуск премаркету, на якому торгуватимуться реальні токени, а не деривативи.

Binance об'єднала Binance Spot і Binance Launchpool для реалізації премаркету реальними токенами.

На майданчик для фармінгу Binance Launchpool монети додаються раніше лістингу на спотовому ринку. Новий інструмент Binance Pre-Market дозволяє продавати свої доходи з платформи або навпаки купувати токени до їхньої офіційної появи на споті.

Binance Pre-Market доступний не у всіх країнах і регіонах. Куплені на премаркеті токени не можна вивести або перевести на інший рахунок до лістингу.

На багатьох інших біржах уже є можливість торгівлі криптоактивами до їхнього офіційного лістингу. Однак там, як правило, пропонують похідні фінансові інструменти.

Наприклад,Coinbase дає змогу торгувати безстроковими ф’ючерсами на токени, які поки що не додані на спотовий майданчик. На Bybit користувачі здійснюють угоди з купівлі або продажу активу з використанням застави в USDT, яка виступає в ролі гарантії розрахунку.

SEC відклала схвалення опціонів на спотові ETH-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала ухвалення рішення за пропозицією Nasdaq про лістинг опціонів на базі спотових Ethereum-ETF від BlackRock і Bitwise. Відомство продовжило термін розгляду до 10 листопада.

«Комісія вважає за доцільне встановити більш тривалий період для вжиття заходів щодо пропонованої зміни правил, щоб у неї було достатньо часу на розгляд заявки», — йдеться у повідомленні.

MicroStrategy запустить кредитування в біткоїні — Benchmark

MicroStrategy може диверсифікувати доходи від біткоїн-активів шляхом надання кредитів у першій криптовалюті. Таку гіпотезу висунули в Benchmark, повідомляє The Block.

Експерти вважають, що подібна ініціатива компенсує відсоткові виплати за боргами та поповнить її активи без побоювань у надмірному левериджі або розведенні частки акціонерів.

Аналітики нагадали про залучення MicroStrategy $1,01 млрд через випуск конвертованих облігацій, частина яких пішла на купівлю 7420 BTC за $458,2 млн (за ціною приблизно $61 750 за монету).

Засновник корпорації Майкл Сейлор розглядав ідею кредитування біткоїнами для отримання прибутку, але вважав це нездійсненним через відсутність надійних контрагентів.

Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) пом’якшить позицію не тільки щодо установ, але поширить її на корпорації, то MicroStrategy отримає доступ до великих інституціональних контрагентів для кредитування з більшою впевненістю в поверненні позики.

У QCP Capital відзначили шанси на зростання криптовалют через стимули в Китаї

У Китаї можна очікувати додаткових стимулювальних заходів, які підтримають зростання ризикових активів, включно з криптовалютами. Такого висновку дійшли в QCP Capital, повідомляє Forklog.

4 вересня Народний банк Китаю (НБК) повідомив про послаблення в монетарній політиці, включно зі зниженням ставок за низкою інструментів і скороченням норм резервування.

Останній крок вивільнив для кредитних організацій близько 1 трлн юанів ($142 млрд). Удвічі меншу суму влада КНР спрямує на підтримку акцій.

«НБК подав сигнал про готовність до більшого пом’якшення. […] Усі основні грошові регулятори, за винятком ЦБ Японії, готові додати ліквідність», — йдеться в коментарі.

Експерти очікують, що майбутній стрибок котирувань цифрових активів застане багатьох інвесторів зненацька.

Аналітик BRN Валентин Фурньє в коментарі для The Block зазначив, що приплив ліквідності матиме позитивний ефект на монети з низькою ринковою капіталізацією.

«Біткоїн стабілізується нижче $64 000. На ринку існує безліч коротких позицій, які здатні сформувати шорт-сквіз, сприяючи висхідному імпульсу», — заявив він.