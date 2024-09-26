Укренерго: Сьогодні відключення світла не прогнозуються

У четвер, 26 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«У разі зміни ситуації - про це буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

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За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.