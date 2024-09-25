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25 вересня 2024, 19:36

У Мінцифри розповіли про впровадження штучного інтелекту в роботу держави

Міністерство цифрової трансформації України напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Диригенти змін», передає «Інтерфакс-Україна».

Міністерство цифрової трансформації України напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави.

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«У кожному напрямі є свої проєкти, які потрібно формувати. А окремий напрям, який узагалі зараз стане фундаментальним, наскрізним для кожної галузі, про який ми дбаємо, де формуємо політику, це буде, звісно, штучний інтелект», — сказав Федоров.

Він підкреслив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На думку Федорова, таким чином з'явиться можливість «обігнати» інші цифрові уряди.

«Ми зі 102 місця в світі на 5 місце за п'ять років піднялися. Але нам потрібно на перше місце, якраз штучний інтелект і автоматизація — той напрям, який зараз для нас пріоритетний», — зауважив Федоров.

Він додав, що представники Мінцифри проводитимуть зустрічі з усіма провідними ІТ-компаніями України, обговорюватимуть, що можна зробити в цьому напрямі, і як залучити нових учасників.

«Я думаю, що на нас чекає революція, яку ми не можемо пропустити, і нам потрібно її очолити у світі», — підсумував міністр.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
R S
R S
25 вересня 2024, 20:00
#
Цифровой концлагерь всё ближе и ближе…
Читайте Клауса Шваба, что всех вас ждёт в новом дивном цифровом мире.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 вересня 2024, 20:06
#
Почнуть читати, коли з нього виходу вже не буде.
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