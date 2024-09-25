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25 вересня 2024, 16:45

В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.
Фото: t.me/pgo_gov_ua

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«Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів.

Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Обшуки

Правоохоронці провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запорізькій областях.

12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України триває.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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