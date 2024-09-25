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25 вересня 2024, 15:17

Середня зарплата держслужбовців у серпні зменшилася до 56 тисяч. Де найбільші зарплати

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у серпні 2024 року зменшилася до 55,8 тис. грн, у порівнянні з 58,5 тис. грн у липні. Проте ще в січні середня зарплата чиновників становила 38 тис. грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, отримані від державних органів влади за серпень 2024 року.

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у серпні 2024 року зменшилася до 55,8 тис.
Фото: НБУ

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Зазначається, до структури загальної суми заробітної плати входять різні виплати, зокрема при наданні відпусток. Це може створювати певні відхилення рівня виплат місяць до місяця.

Де найбільші зарплати

Найбільші зарплати отримують у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тис. грн.

Далі йде Антимонопольний комітет з середньою заробітною платою 97 тис. грн.

На третьому місці Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, де в середньому платять 79,7 тис. грн.

За нею йде Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона з середніми зарплатами у 79,6 тис. грн.

Замикає п’ятірку Міністерство цифрової трансформації України, де середня зарплата становить 74,1 тис. грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін протягом усього року. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
Prya
Prya
25 вересня 2024, 15:46
#
Надо больше. Полтора штукаря бакинских маловато будет
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
25 вересня 2024, 16:09
#
А де середні показники з.п. держслужбовців нижнього рівня, соромно показати? (хайпу не буде)
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