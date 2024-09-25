Середня зарплата держслужбовців у серпні зменшилася до 56 тисяч. Де найбільші зарплати

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у серпні 2024 року зменшилася до 55,8 тис. грн, у порівнянні з 58,5 тис. грн у липні. Проте ще в січні середня зарплата чиновників становила 38 тис. грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, отримані від державних органів влади за серпень 2024 року.

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Зазначається, до структури загальної суми заробітної плати входять різні виплати, зокрема при наданні відпусток. Це може створювати певні відхилення рівня виплат місяць до місяця.

Де найбільші зарплати

Найбільші зарплати отримують у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тис. грн.

Далі йде Антимонопольний комітет з середньою заробітною платою 97 тис. грн.

На третьому місці Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, де в середньому платять 79,7 тис. грн.

За нею йде Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона з середніми зарплатами у 79,6 тис. грн.

Замикає п’ятірку Міністерство цифрової трансформації України, де середня зарплата становить 74,1 тис. грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін протягом усього року. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.