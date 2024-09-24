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24 вересня 2024, 16:41

Мінімальну заробітну плату не підвищуватимуть у наступному році — Мінфін

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін протягом усього року. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час брифінгу.

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін протягом усього року.
Фото: НБУ

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Він зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.

«В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік», — сказав міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у другому кварталі 2024 року в Україні зросла середня місячна заробітна плата на 22%, якщо порівнювати з минулим роком. Її розмір становив 20 964 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Три літри
Три літри
24 вересня 2024, 16:42
#
От і добренько
+
+9
veritas69
veritas69
24 вересня 2024, 16:44
#
А максимальну?
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 вересня 2024, 16:45
#
Главное шо себе повысить можно и партнеры не против
+
0
Strain
Strain
24 вересня 2024, 16:56
#
Повысили на 19%, а реальная инфляция сожрала всё=)
Вроде и молодцы, но есть один нюанс…
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
24 вересня 2024, 17:07
#
Повысить минималку легко. Нужно просто опустить гривну. Всегда работало.
+
+39
Taras35
Taras35
24 вересня 2024, 17:14
#
Самі будуть і працювати. Чи думають що люди дурні і працюватимуть, не маючи змоги заплатити за життєві потреби зростаючих цін? Потім розкажуть що то «не вони, а МВФ заставив»…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 вересня 2024, 18:20
#
Ну на минималку мало кто из людей с мозгами будет работать, так что тут их оценка верна
+
0
Taras35
Taras35
24 вересня 2024, 18:26
#
Це соціальний стандарт від якого рахують решту.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 вересня 2024, 19:17
#
Я вас умоляю, под минималку зарплаты считают только бюджетникам и то не всем. Частным компаниям *** на то какая щас официальная минималка.
+
0
Taras35
Taras35
24 вересня 2024, 19:28
#
Працювати людині менше мінімальної це наче продавати на базарі собі у збиток. На мінімалку орієнтуються більше ніж на нераліастичний прожитковий мінімум. Менше мінімальної не може бути зарплата у будь-якій компанії. А далі вибір чи нові меблі, вивести прибуток, чи зарплату більшу. Коли ж зарплату заморожують, а ціни ростуть, то в результаті хто купуватиме більшість товарів в Україні за які гроші? Все на експорт, а ви собі виживайте і працюйте за погану їжу і живіть краще як найнища каста в Індії? Фіг такий номер пройде «економістам», які вирішили що в українців грошей забагато.
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