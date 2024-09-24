Мінімальну заробітну плату не підвищуватимуть у наступному році — Мінфін

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін протягом усього року. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час брифінгу .

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Він зазначив, що зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами.

«В цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік», — сказав міністр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у другому кварталі 2024 року в Україні зросла середня місячна заробітна плата на 22%, якщо порівнювати з минулим роком. Її розмір становив 20 964 грн.