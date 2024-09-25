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25 вересня 2024, 14:43

Федоров: Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів

Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», — сказав він на форумі «Диригенти змін» у середу.

Федоров додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Що дозволить проєкт

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

  • у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;
  • дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;
  • підписувати документи електронним підписом;
  • дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;
  • сплачувати податки на пільгових умовах.

Хто не зможе отримати статус е-резидента

  • Громадяни країни-агресора РФ;
  • внесені в «чорний список» FATF (організація, яка бореться з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму);
  • особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 квітня 2023 року в Україні набув чинності закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, в онлайн-форматі ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

Під час роботи «е-резидент» сплачуватиме 5%-й податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт — 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
Явам Нелох
Явам Нелох
25 вересня 2024, 15:08
#
А кому воно потрібно у воюючий країні з беззаконням та свавіллям влади?. Черговий розпил бюджета.
+
+30
nitrolog
nitrolog
25 вересня 2024, 15:09
#
Кверті, ваш вихід, тут зрада якась, 5% для іноземців як для фопів 3 групи
+
+15
financialGenius
financialGenius
25 вересня 2024, 16:37
#
Ну, а своих ит специалистов душим … отличная идея , пять балов !!! Свои откроют ерезиденство в Португалии или хорватии (там 1% вроде первый год, второй год можно в другой стране и качевать так …). Но есть один момент как налоговое резидентво и ЕС считает восновном где ты прописан и живешь более 183 дня , не один европеец не захочет иметь проблемы с налоговой … тупо не понимаю для кого это создано и почему такое отношение к своим ит специалистам…
+
+15
Riojas
Riojas
25 вересня 2024, 16:52
#
Правильно, для своих — дия.сити, военный сбор и повестки укрпочтой
+
+15
antey718
antey718
25 вересня 2024, 17:01
#
Хз кому воно треба. Я ще можу зрозуміти коли реєструють естонське е-резиденство, там ти не сплачуєш податків поки не розподіляєш прибуток, і бізнес зареєстрований в європейській юрисдикції. А тут мінімум 5% в Україні треба буде заплатити, а потім при виплаті коштів на власний рахунок треба буде все одно сплатити податок на прибуток в країні податкового резиденства і сплачені 5% не вдасться зарахувати скоріше за все.
Краще б Мінцифри думало що робити щоб українське IT не йшло з країни.
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