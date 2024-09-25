Федоров: Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів

Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», — сказав він на форумі «Диригенти змін» у середу.

Федоров додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Що дозволить проєкт

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Хто не зможе отримати статус е-резидента

Громадяни країни-агресора РФ;

внесені в «чорний список» FATF (організація, яка бореться з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму);

особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 квітня 2023 року в Україні набув чинності закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, в онлайн-форматі ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

Під час роботи «е-резидент» сплачуватиме 5%-й податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт — 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.