Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. Про це заявив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Федоров: Мінцифри запустить е-резидентство за кілька днів
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«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», — сказав він на форумі «Диригенти змін» у середу.
Федоров додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.
За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.
Що дозволить проєкт
Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:
- у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;
- дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;
- підписувати документи електронним підписом;
- дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;
- сплачувати податки на пільгових умовах.
Хто не зможе отримати статус е-резидента
- Громадяни країни-агресора РФ;
- внесені в «чорний список» FATF (організація, яка бореться з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму);
- особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 1 квітня 2023 року в Україні набув чинності закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, в онлайн-форматі ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.
Під час роботи «е-резидент» сплачуватиме 5%-й податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт — 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.
Коментарі - 5
Краще б Мінцифри думало що робити щоб українське IT не йшло з країни.