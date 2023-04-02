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2 квітня 2023, 8:48 Читать на русском

В Україні запрацював закон про е-резидентство. Деталі

Із 1 квітня в Україні набув чинності закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, у онлайн-форматі ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Із 1 квітня в Україні вступив у дію закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, у онлайн-форматі ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.
Фото: myc.news

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Деталі

Зазначається, що команда Мінцифри разом із НБУ, МЗС, Мін'юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно.

Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

«Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно. Ідеться про можливість для е-резидентів переказувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. Для українського бюджету проєкт нестиме додаткові прибутки. Також він сприятиме популяризації України як світового IT-бренду та зростанню нашої позиції в міжнародних рейтингах, зокрема Doing Business», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Що дозволить проєкт

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

  • у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;
  • дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;
  • підписувати документи електронним підписом;
  • дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;
  • сплачувати податки на пільгових умовах.

Хто не зможе отримати статус е-резидента

  • Громадяни країни-агресора РФ;
  • внесені в «чорний список» FATF (організація, яка бореться з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму);
  • особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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