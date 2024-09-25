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25 вересня 2024, 12:18

Фінансові компанії та ломбарди наростили обсяги активів та основних видів послуг ‒ НБУ

Фінансові компанії та ломбарди наростили обсяги активів та основних видів послуг, а в страховиків, що займаються ризиковим страхуванням, відновилося зростання премій. Натомість премії зі страхування життя надалі скорочувалися, а обсяг активів кредитних спілок знизився. Про це йдеться в новому Огляді небанківського фінансового сектору НБУ.

Фінансові компанії та ломбарди наростили обсяги активів та основних видів послуг, а в страховиків, що займаються ризиковим страхуванням, відновилося зростання премій.
Фото: НБУ

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Страховики

Активи страховиків життя за другий квартал зросли на 4%, натомість активи ризикових страховиків через виключення з реєстру низки компаній скоротилися на 1%.

Валові премії ризикового страхування у другому кварталі зросли на 10% кв/кв, їхній обсяг є вищим, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг премій зріс як у роздрібному, так і в корпоративному сегментах. Разом із преміями зростали і виплати — рівень виплат за останні чотири квартали зріс з 36% до 40%.

Після різкого зростання в другій половині 2023 року премії зі страхування життя скорочуються два квартали поспіль, водночас у квітні-червні їхні обсяги були на 15% вищими за показник минулого року. Натомість обсяги виплат у квітні-червні дещо зросли.

Внаслідок цього рівень виплат у річному вимірі також повільно зростав. У другому кварталі страхові премії зросли за транспортним страхуванням (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка»), натомість дещо скоротилися за особистим (життя та здоров’я).

Ці продукти залишаються ключовими на ринку: за результатами другого кварталу за ними отримано 84% премій та здійснено 93% виплат. У першому півріччі прибуток страховиків життя та ризикових страховиків зріс порівняно з першим півріччям 2023 року, хоча показники рентабельності капіталу поліпшилися лише в сегменті ризикового страхування.

Кількість збиткових компаній і надалі скорочувалася. За результатами першого півріччя 34 компанії, з яких 29 установ на середину вересня перебували в Державному реєстрі фінансових установ, порушували хоча б одну з вимог регулятора: до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR).

Дві третини порушників відповідних нормативів надали НБУ плани відновлення діяльності та/або фінансування, майже всі вони вже погоджені. Однак решта компаній уже залишили ринок або планують добровільно вийти з ринку, або примусово будуть виведені через неспроможність працювати за новими вимогами.

Кредитні спілки

Тривав подальший вихід з ринку кредитних спілок та обсяги їхніх активів скорочувалися — на 1% кв/кв. Кредитний портфель за квартал майже не змінився. Водночас обсяги депозитів у другому кварталі зменшилися на 1%, додаткових пайових внесків — на 13%.

Чистий процентний дохід за квартал зріс на 2%, однак у річному вимірі тривало зменшення його обсягів через зменшення кредитного портфеля та процентних ставок за всіма видами кредитів. Це зумовило неефективність операційної діяльності кредитних спілок з огляду на майже незмінні високі адміністративні витрати.

Попри неефективність операційної діяльності спілок, сегмент у цілому отримав прибуток за рахунок доходів від розформування резервів та допомоги від USAID.

Станом на початок липня норматив достатності капіталу порушували вісім кредитних спілок.

Фінансові компанії та ломбарди

У другому кварталі відбулося зниження обсягу активів сегмента на 12,3%, однак обсяги всіх видів послуг зросли.

Фінансові компанії нарощують кредитування населення чотири квартали поспіль. Обсяг наданих нових кредитів домогосподарствам зріс на 5,3% у другому кварталі, однак досі менший за «довоєнні» показники. Водночас триває скорочення обсягів нових кредитів бізнесу.

У квітні-червні обсяги операцій лізингу зросли майже на третину. Помітним також було збільшення факторингових операцій — на 22,7%. І вперше з початку вторгнення рф суттєво зросли обсяги операцій з надання гарантій.

За підсумками шести місяців 2024 року фінансові компанії отримали 5,8 млрд грн прибутку, майже половину з якого заробила державна «Укрфінжитло» — оператор програми «єОселя».

У другому кварталі діяльність ломбардів дещо пожвавилася. Обсяги активів та нових кредитів зросли, доходи від надання фінпослуг збільшилися, відтак сегмент отримав прибуток.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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