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25 вересня 2024, 9:02

Київ увійшов до 15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів

Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів.
Фото: freepik.com

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Рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.

У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

«Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в топ-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотний зв'язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики», — зазначив Петро Оленич.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
25 вересня 2024, 9:31
#
А парковку досі можна оплатити лише через пень-колоду. А це базовий сервіс міста.
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 вересня 2024, 11:08
#
Чушь собчья. Каждый город в Китае более 1 млн лучше цифровизирован на порядок. Я не говорю уже о Корее и Японии.
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