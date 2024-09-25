Київ увійшов до 15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів

Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

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Рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.

У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

«Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в топ-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотний зв'язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики», — зазначив Петро Оленич.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.