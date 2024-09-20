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20 вересня 2024, 13:42

Україна — п’ята країна у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з посиланням на дослідження E-Government Development Index.

Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.
Фото: freepik.com

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Повідомляється, що за час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index.

Також Україна посіла перше місце за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи.

В дослідженні також йдеться, що за Індекс розвитку електронного урядування Україна посідає 30-те місце у світі.

В повідомленні нагадують, що у застосунку «Дія» вже 20,9 мільйона користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі «Дія» майже 6 мільйонів людей отримують більш ніж 120 послуг.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Дії» відображаються ще чотири цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
Riojas
Riojas
20 вересня 2024, 14:29
#
Уровнем цифровизации реестра «оберег» гордилась бы не только Южная Корея, но и Северная
+
+15
Strain
Strain
20 вересня 2024, 14:54
#
А ха ха Поржал в слух=)
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