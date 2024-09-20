Україна — п’ята країна у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна піднялася на п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з посиланням на дослідження E-Government Development Index.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Повідомляється, що за час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом Оnline services Index.

Також Україна посіла перше місце за показником E-Participation. Він вимірює, наскільки громадяни готові долучатися до державних процесів через онлайн-платформи.

В дослідженні також йдеться, що за Індекс розвитку електронного урядування Україна посідає 30-те місце у світі.

В повідомленні нагадують, що у застосунку «Дія» вже 20,9 мільйона користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі «Дія» майже 6 мільйонів людей отримують більш ніж 120 послуг.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Дії» відображаються ще чотири цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.