Сьогодні відключення світла не прогнозуються — Укренерго

У середу, 25 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію з 16:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Енергетики також закликали громадян перенести користування потужними електроприладами на денні години — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо

За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.