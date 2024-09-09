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9 вересня 2024, 14:38

В Україні зросла середня зарплата на 22%

У другому кварталі 2024 року в Україні зросла середня місячна заробітна плата на 22%, якщо порівнювати з минулим роком. Розмір становив 20 964 грн. Про це свідчать дані Держстату, передає Forbes.

У другому кварталі 2024 року в Україні зросла середня місячна заробітна плата на 22%, якщо порівнювати з минулим роком.

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За оцінками видання, зростання середньої зарплати у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію) за другий квартал становило 17,6%, а в доларовому — 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше оплата праці зросла у сфері інформації та телекомунікацій — 50 188 грн (+37,1% до показника другого кварталу 2023 року).

Найменший рівень середньої зарплати зафіксований в освіті — 15 076 грн (+15,7%).

Найшвидше у другому кварталі зростали зарплати у сфері будівництва — 37,6% (16 292 грн). Найнижчі темпи зростання — в у сфері охорони здоровʼя — 14,6% (17 060 грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+45
potator
potator
9 вересня 2024, 15:01
#
И на 220% смертность
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 вересня 2024, 15:24
#
Ещё несколько ролей забыли
+
+45
TAN72
TAN72
9 вересня 2024, 15:11
#
Балаболы.
+
0
mantis05
mantis05
9 вересня 2024, 16:08
#
Образование оказалось никому не нужным
+
+45
Strain
Strain
9 вересня 2024, 16:16
#
Они бы лучше рассказали про реальную инфляцию…
А то заявленные сейчас на минфине в прошлом году 5%, а в этом на текущий момент 4+% как-то мало отвечают росту цен.
Я не знаю как остальные украинцы, но по моим ощущениям реальная инфляция за два года последних — где-то 15−20%.
+
0
vt313
vt313
9 вересня 2024, 16:50
#
Например, …
Ощущение это жесть.
+
+30
bonv
bonv
9 вересня 2024, 16:30
#
Військові… + дармоїди при владі.
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