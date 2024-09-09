В Україні зросла середня зарплата на 22%

У другому кварталі 2024 року в Україні зросла середня місячна заробітна плата на 22%, якщо порівнювати з минулим роком. Розмір становив 20 964 грн. Про це свідчать дані Держстату, передає Forbes.

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За оцінками видання, зростання середньої зарплати у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію) за другий квартал становило 17,6%, а в доларовому — 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше оплата праці зросла у сфері інформації та телекомунікацій — 50 188 грн (+37,1% до показника другого кварталу 2023 року).

Найменший рівень середньої зарплати зафіксований в освіті — 15 076 грн (+15,7%).

Найшвидше у другому кварталі зростали зарплати у сфері будівництва — 37,6% (16 292 грн). Найнижчі темпи зростання — в у сфері охорони здоровʼя — 14,6% (17 060 грн).