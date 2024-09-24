Українцям нарахували вже понад 23 млн грн за програмою «Національний кешбек»

663 тисячі українців, які долучилися до програми «Національний кешбек», бачать свій кешбек у «Дії». Загалом їм нарахували 23,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за результатами третього тижня бета-тестування програми.

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За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, частина банків-партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в «Дії» кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня.

Станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в «Дії» картку для виплат 812 тис. громадян.

Нагадаємо, що бета-тест програми в «Дії» розпочався 2 вересня.