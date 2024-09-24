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24 вересня 2024, 11:23

Українцям нарахували вже понад 23 млн грн за програмою «Національний кешбек»

663 тисячі українців, які долучилися до програми «Національний кешбек», бачать свій кешбек у «Дії». Загалом їм нарахували 23,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за результатами третього тижня бета-тестування програми.

663 тисячі українців, які долучилися до програми «Національний кешбек», бачать свій кешбек у «Дії».

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За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, частина банків-партнерів вже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати і відобразити в «Дії» кешбек за покупки за період з 2 по 22 вересня.

Станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучились близько 1,5 млн українців. Вони відкрили в банках 1,65 млн карток. Позначили в «Дії» картку для виплат 812 тис. громадян.

Нагадаємо, що бета-тест програми в «Дії» розпочався 2 вересня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
RobinG
RobinG
24 вересня 2024, 12:27
#
23,6/0,663 =35,6 грн/чел за 20 дней. 1 чел за 20 дней приобрел товаров украинского производства на 356 грн. или 1 чел — 17,8 грн на день.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
24 вересня 2024, 12:49
#
Тому що більшість ложила на тупі нісенітниці.
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