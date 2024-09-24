росія прогнозує скорочення доходів від нафти та газу протягом наступних трьох років — Bloomberg

Російський уряд прогнозує зниження доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років через зниження цін на енергоносії та більш м'який податковий режим для Газпрому. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з проектом трирічного бюджету, з яким ознайомилося агентство, це ключове джерело коштів для Кремля скоротиться на 14% з 2024 по 2027 рік, що вплине на війну проти України.

За прогнозами уряду рф, наступного року російська нафтова і газова промисловість планує внести в державну скарбницю 10,94 трлн рублів ($118 млрд) податків. Це буде на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік. Очікується, що річний виторг продовжить знижуватися в наступні два роки, досягнувши 9,77 трлн рублів у 2027 році, свідчать документи.

Потік нафтодоларів допоміг Кремлю продовжити військову агресію проти України вже третій рік, незважаючи на санкції Заходу. росія обійшла ці обмеження, накопичивши тіньовий флот танкерів для доставки нафти та зрідженого газу новим клієнтам в Азії.

Останні прогнози щодо зниження доходів відображають ослаблення глобальних енергетичних ринків. Очікується, що середня експортна ціна російської нафти з наступного року впаде нижче $70 за барель. Також прогнозується, що середні контрактні ціни на національний експорт газу зменшаться до 2027 року.

Згідно з прогнозами, у довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою, оскільки попит зменшиться, а відновлювана енергетика стане більш популярною.

Зниження податків для Газпрому

Ще одним фактором, який сприятиме прогнозованому зниженню доходів російського бюджету від продажу нафти і газу наступного року, є план зі зняття додаткового податкового навантаження з Газпрому, який довгий час був основним джерелом коштів для уряду.

Тобто це означає, що Газпром буде платити менше податків у державний бюджет рф.

Після повномасштабного вторгнення в Україну російський газовий гігант скоротив більшу частину свого трубопровідного експорту до Європи, яка раніше була його найбільшим зовнішнім ринком.

Це рішення призвело до першого чистого збитку Газпрому з початку століття у 2023 році. Проте уряд ввів несподіваний податок на видобуток газу для Газпрому, очікуючи отримувати додаткові 50 млрд рублів від компанії щомісяця в період між 2023 і 2025 роками.

Згідно з документами, зараз існує план полегшення податкового тягаря для Газпрому. У разі його прийняття більш м’який фіскальний режим скоротить податкові надходження росії від видобутку газу більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком до трохи більше ніж 1 трлн рублів у 2025 році.

Однак податкові пільги можуть сприяти фінансовим результатам Газпрому, які почали відновлюватися на початку цього року. Якщо Газпром відновить виплату дивідендів, це може частково компенсувати зниження доходів держави, оскільки держава є найбільшим акціонером компанії.