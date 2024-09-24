У вівторок, 24 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
24 вересня 2024, 8:18
Відключення світла сьогодні не плануються
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«Користуватись потужними електроприладами краще в денні години — з 10:00 до 16:00», — йдеться у повідомленні.
Енергетики також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00.
Нагадаємо
За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.
Джерело: Мінфін
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